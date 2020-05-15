Новосибирск, , 10:32 — REGNUM Сроки празднования Дня города Новосибирска могут быть сдвинуты. Об этом сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

«Сейчас трудно сказать, состоится ли День города — во всяком случае, в те сроки, в которые мы обычно проводим празднование, в последние выходные июня. Всё зависит от того, как будет складываться эпидобстановка, — цитируют Локтя «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Если не будет снят режим повышенной готовности на территории Новосибирской области и Новосибирска, то сроки проведения Дня города будут передвинуты».

Тем не менее, по словам градоначальника, подготовка к проведению праздника уже идёт.