Улан-Удэ, , 10:28 — REGNUM Первый повторный случай, когда выздоровевший пациент с COVID-2019 вновь заболел этим же заболеванием, выявили на территории Бурятии. Об этом 15 мая рассказала главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

«Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости слова главврача.

Также она уточнила, что после этого женщина была госпитализирована во второй раз и в настоящее время проходит в больнице лечение.

Кроме этого, Сымбелова указала, что в настоящее время медики пытаются определить, что в данном случае имеет место быть — повторное заражение или рецидив заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бурятии был выявлен 41 случай нового заражения и их общее число теперь составляет 865.