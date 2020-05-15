Москва, , 10:26 — REGNUM К 85-летию со дня основания столичной подземки департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы запустил проект, призванный познакомить всех желающих с историей развития Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«В день рождения Московского метрополитена мы запустили проект, в котором вы узнаете много нового о вашей любимой подземке! Переходите и открывайте для себя новые исторические факты, старые схемы метрополитена, наслаждайтесь архивными и современными фото наших поездов», — говорится в сообщении.

На сайте mosmetro.ru теперь можно ознакомиться с историей создания метро в Москве, увидеть хронологию строительства и историю вагонов, а также посмотреть схемы метро столицы разных лет.