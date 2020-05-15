Сыктывкар, , 10:26 — REGNUM В Республике Коми произошла массовая вспышка коронавируса. Так, в вахтовом посёлке в городе Усинске заболели почти 20 работников одного из предприятий. Об этом сообщили в Усинской центральной районной больнице.

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По данным медучреждения, на вечер 14 мая в Усинске зафиксировано 23 новых случая инфицирования COVID-19, подтвержденных в референс-центре.

«Из них четыре человека — жители Усинска, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении, — уточнили в больнице. — Остальные пациенты с COVID-19 — работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом посёлке».

Часть из них уже начали лечение в инфекционном отделении, а остальные пока остаются на месторождении. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Планируется, что сегодня они будут доставлены силами Центра медицины катастроф в инфекционное отделение ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 14 мая в республике лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания COVID-19, восемь из которых за последние сутки. По этому показателю регион находится на 52-м месте среди субъектов России по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением остаются более 2 тыс. человек, 360 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели.

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