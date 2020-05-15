Псков, , 10:32 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев инфицирования в регионе достигло 386. Об этом 15 мая сообщает оперативный штаб Псковской области.

На данный момент в регионе проведено 14 875 исследований. Всего с начала пандемии подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 386 из них 112 выздоровело, восемь умерло.

Согласно статистике, больше всего зараженных наблюдается в городах Псков — 121 человек, и Велики Луки — 33 человека. Также довольно большое число зараженных выявлено в нескольких районах региона. Так в Островском — 55, Невельском — 34, Псковском — 31, Новосокольническом — 25 и Гдовском — 18 заразившихся.

В остальных районах: Струго-Красненский — девять, по восемь — в Порховском и Дедовичском, по шесть — в Опочецком, Печорском и Пустошкинском. По четыре случая выявлено в Великолукском, Новоржевском районах, три — в Красногородском. По — два в Дновском, Палкинском, Плюсском, Пушкиногорском, Пыталовском и Себежском. По одному — в Бежаницком, Куньинском и Усвятском районах Псковской области.

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