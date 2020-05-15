Исламабад, , 10:27 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 1430 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 37 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 803 человека. За сутки скончались 33 человека. Число выздоровевших превысило 10 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 443 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 300 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Пакистане выявили почти 500 случаев заражения коронавирусом