Анадырь, , 10:53 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что от различных компаний и спонсоров в округ продолжают поступать медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты.

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«Решили вопрос защиты для медицинского персонала больниц. Берингпромуголь закупили тесты и расходные материалы для лабораторий. От Романа Абрамовича и Андрея Городилова поступило: 200 тысяч масок, 10 тысяч респираторов, 5000 быстрых тестов и 5000 на антитела, 5000 костюмов для врачей и партия одного из лучших препаратов для лечения COVID-19 — «Актемра», — написал в своём Инстаграм Роман Копин.

Губернатор также перечислил многие компании, которые не остаются безучастны в борьбе с эпидемией коронавируса.

По словам Копина, первые партии оборудования, препаратов, средств защиты, дезинфицирующих средств и тест-систем уже отправили в районы Чукотки.

Подписчики в свою очередь обращаются к главе округа:

«Пишет Вам жительница с. Нешкан Чукотского района. В аптеке нет, к большому сожалению, масок, не говоря уже об отсутствии лекарств. Скоро навигация, купить маски невозможно. Надеемся на ваше внимание и содействие. Думаю, во всех отдалённых сёлах такая проблема актуальна».

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 мая на Чукотке зарегистрировано 36 носителей коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей — 21 человек, выздоровели — 15 пациентов.

Ограничительные меры продлены до 31 мая.