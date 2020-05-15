Белгород, , 10:26 — REGNUM На карантин закрыты лечебный корпус и инфекционное отделение Красногвардейской ЦРБ в Белгородской области. Коронавирус выявлен у пациента и врача-инфекциониста, сообщает региональный оперативный штаб.

В реанимацию лечебного корпуса больницы поступил пациент. Позже выяснилось, что среди его родственников есть люди с положительным анализом на коронавирус. У самого пациента в дальнейшем также подтвердили положительный тест на коронавирусную инфекцию. В реанимации обследовали 15 сотрудников и пятерых пациентов. Положительный результат дали анализы только двух медработников, они отстранены от работы и находятся под амбулаторным медицинским наблюдением. На время карантина пациенты, нуждающиеся в помощи, получают её на дому. Экстренную хирургическую помощь оказывают в первично-сосудистом отделении Алексеевской ЦРБ.

В инфекционном отделении ЦРБ коронавирус подтверждён у заведующей отделением. Она как врач-инфекционист оказывала помощь пациентам, которые болеют в лёгкой форме и получают лечение амбулаторно на дому. У врача заболевание протекает бессимптомно.

Плановая медицинская помощь пациентам Красногвардейской ЦРБ будет оказана после снятия карантинных мер — ориентировочно после 18 мая.