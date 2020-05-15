Москва, , 10:09 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса российская система образования столкнулась с серьёзными вызовами. Уже сейчас понятно, что будет возрастать роль дистанционного обучения на всех уровнях системы образования. В связи с этим усилится поиск новых методических решений, так как запрос учителей, преподавателей на качественные методики в условиях дистанта растет. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

«Безусловно, в современных условиях очень актуален поиск новых методических решений для обеспечения дистанционного образования. Ситуация, когда российские, да и не только российские школы перешли на дистанционный формат (хочу прежде всего отметить, что это впервые в истории в течение двух месяцев — апреле и мае — все школьники, всех ступеней обучения, находятся на дистанте), определённо даст стимул для поиска новых решений. Потому что возникает много вопросов, на которых нам нужно будет сконцентрироваться.

Прежде всего, речь идёт о подготовке учителя к работе в новых условиях, потому что здесь очень много неясного: как строить урок, что делать учителю, каково его место в ситуации, когда он онлайн соединён со своими учениками, или он проводит урок в режиме видеоконференции, или отсылает к каким-то образовательным ресурсам, которые размещены в сети. Это первый вопрос методики — подготовка учителя. Причём здесь, наверное, будет серьезная разница в том, что будет делать учитель начальной школы, основной школы и старшей школы. Потому что подходы будут различаться. Дети все разного возраста, и они по-разному готовы работать с ресурсами.

Второе — это сами учащиеся. Несмотря на то, что молодые люди с определённого возраста лучше пользуются гаджетами, понимают, как там все устроено, на образовательном уровне ресурсы требуют новых качеств и от учеников. Эти компетенции тоже нужно осмысливать и соответственно — перестраивать работу. Хотя в этом направлении и так много делается. Есть учебники, есть ссылки, хотя, может быть, они в меньшей степени использовались, А теперь мы видим, что это стало такой необходимой задачей.

И третье — оно фоном проходит здесь — это техническая обеспеченность. Если интернет недоступен, а такие регионы в нашей стране, безусловно, есть, либо присутствует слабая техническая обеспеченность, то, конечно, все ставится под большой вопрос. Именно поэтому возникла необходимость телевизионного проекта OТР, и здесь, конечно, тоже есть ряд сюжетов, но это уже такой высокий уровень решений — не методических, а технических».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса и жёсткими карантинными мероприятиями весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими. Студенты и учащиеся школ переведены на дистанционное обучение.

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