Москва, , 10:02 — REGNUM Сдача Единого государственного экзамена в России может начаться 19 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

По словам собеседника агентства, мониторинг эпидемиологической обстановки в стране может говорить об этой дате.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM учитель одной из московских школ, руководство его образовательной организации предписало педагогам сдать все необходимые отчёты и рабочие программы в срок до 19 июня.

Таким образом, учитель не исключил, что проведение ЕГЭ в 2020 году действительно начнётся 19 июня.