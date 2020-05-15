Пермь, , 09:56 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 15 мая, из больниц выписаны 14 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В числе оправившихся об болезни пациентов две пожилые женщины. Пациентки, возраст которых 76 и 78 лет, чувствуют себя удовлетворительно. После выписки медики продолжат наблюдением за ними.

На сегодняшний день в Прикамье общее число оправившихся от COVID-19 составило 489 человек. На лечении находятся 358 пациентов. На домашнем карантине пребывают 1518 человек. В регионе зафиксирован 871 носитель SARS-CoV-2 .