Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Пять случаев заражения коронавирусом выявлено у моряков, которые вернулись на борт авианосца США Theodore Roosevelt после вспышки нового заболевания на корабле. Об этом 15 мая сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, во время вспышки нового заболевания на борту авианосца, которая была зафиксирована в марте текущего года, наличие в организме коронавируса было подтверждено у 1 тысячи из 4,9 тысячи моряков Theodore Roosevelt.

Также, как заявил источник, вероятной причиной новых случаев на борту стала проблема с тестированием вылечившихся членов экипажа, которым было позволено вернуться на корабль. У одного из зараженных симптомы нового заболевания появились после его возвращения на борт, остальные четверо имели с ним близкие контакты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество больных COVID-19 в больницах Китая впервые с января текущего года стало менее 100 человек и в настоящее время составляет 91 пациента.