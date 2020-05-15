Майкоп, , 09:53 — REGNUM Крупный инвестиционный проект в сфере птицеводства реализуется в станице Ханской в Республике Адыгея. 14 мая с ходом работ ознакомился глава республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Птицефабрика в станице Ханской возобновила работу в 2019 году. Благодаря федеральным и региональным программам поддержки АПК дирекция ООО «Ханская птицефабрика» смогла привлечь кредитные средства КБ «Кубань Кредит» по льготной ставке на общую сумму 60 млн рублей. На эти средства, как рассказал директор птицефабрики Хаджимус Биржев, было реконструировано семь корпусов фабрики, обустроено пять холодильных камер на 240 тонн хранения, а также закуплены корма и ветпрепараты. Появилась ветлаборатория и новый производственный цех по забою птицы

Как рассказал Мурату Кумпилову руководитель предприятия, в 2019 году предприятие произвело 450 тонн мяса птицы. В планах — наращивание поголовья с 1 млн до 2,5 млн цыплят-бройлеров. Для этого планируется реконструировать ещё семь корпусов, будет привлечено 25 млн рублей.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики заинтересовано в реализации таких масштабных инвестпроектов, благодаря которым создаются новые рабочие места и значительно расширяется налогооблагаемая база.

«По линии профильных министерств мы сопровождаем такие важные для региона проекты и оказываем соответствующее содействие в получении господдержки. Потенциал данного предприятия большой, и, мы надеемся, он будет использован максимально. Уверен, что качество вашей продукции позволит вам успешно конкурировать рынке и стать крепким хозяйствующим субъектом», — сказал Мурат Кумпилов.