Вашингтон, , 09:51 — REGNUM В Соединённых Штатах отсутствует централизованная система здравоохранения. Это стало очевидно на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как заявила американский педиатр Маргарет Флауэрс, это одна из главных, но не единственная проблема системы здравоохранения страны.

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Всего, по словам медика, которые приводит RT, пандемия выявила «три крупные проблемы».

«Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки, — отметила педиатр с 17-летним стажем. — Во-вторых, американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных».

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Ещё одна немаловажная проблема, отметила Маргарет Флауэрс, заключается в том, что система здравоохранения США направлена не столько на помощь людям, сколько на получении прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскую и американскую системы здравоохранения на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Так, в частности, по её словам, в системе здравоохранения США работает в разы меньше врачей на душу населения, а вызвать скорую помощь могут позволить далеко не все граждане страны. Кроме того, 60% смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, приходится на темнокожее население, потому что оно беднее.

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