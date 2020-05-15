Москва, , 09:51 — REGNUM Нарушения масочного и перчаточного режима в Москве являются единичными. Об этом 15 мая сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, число покупателей в магазинах столицы без масок и перчаток уменьшилось с 28% до 3% всего за три дня.

«Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны», — сказал Немерюк.

По его словам, 14 мая 97% покупателей в магазинах Москвы пользовались масками и перчатками, тогда как 11 мая их было всего 72%.

Схожая картина в метро, где масками пользуются 99% пассажиров, перчатками — 90%.

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