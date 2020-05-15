Абакан, , 09:50 — REGNUM Мобильные группы по профилактике нарушений требований ограничительного режима начали действовать в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.

В республике усилили наблюдение за соблюдением требований, закреплённых в постановлении правительства Хакасии о режиме повышенной готовности. С этой целью глава Хакасии Валентин Коновалов поручил создать специальные мобильные группы по профилактике нарушений ограничительного режима.

В состав таких групп вошли полицейские, представители республиканских министерств и ведомств, имеющие полномочия составлять протоколы об административном правонарушении. Они будут следить за тем, как в муниципальных образованиях соблюдаются правила режима всеобщей самоизоляции, как выполняются требования на предприятиях и организациях. Также будут отслеживаться организации, которым запрещено работать.

Профилактические мероприятия будут проводиться ежедневно. Работа групп продлится до конца действия ограничительного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции продлён до 31 мая включительно.

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