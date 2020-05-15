Ярославль, , 09:47 — REGNUM В Ярославской области увеличили количество коек для коронавирусных больных. Об этом сообщает официальный сайт правительства области. Создано еще 250 мест в больницах № 2 и № 3 и в одном из корпусов больницы имени Семашко Ярославля. В целом в регионе сейчас оборудовано 877 коек для зараженных COVID-19. Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые койки будут оборудованы в районных больницах. Туда повезут в том числе и больных из Ярославля.

Больница Yarregion.ru

«Сейчас мы готовимся к 4-му этапу. Еще 250 коек будут оборудованы в Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской и ряде других районных больниц. Заболеваемость растет: если раньше выявлялось порядка 30−50 пациентов с коронавирусной инфекцией в день, то сейчас от 80 до 90. Мы создаем дополнительные места, чтобы быть готовыми к приему большого числа больных, если они будут. В целом до конца мая в регионе будет развернуто 1127 коек», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

По словам Гулина, действующие койки заполнены на 90 процентов. Причем у большинства пациентов наблюдается клиническая картина COVID-19, но диагноз не подтвержден. Причину этого Гулин не назвал. Судя по всему, это связано с задержкой тестирования, о которой ранее сообщало ИА REGNUM.

Официально диагноз COVID-19 по состоянию на 14 мая был выставлен лишь у 173 госпитализированных. Зампред правительства региона обратился к жителям с просьбой помочь приостановить распространение инфекции.

«Мы видим реальную ситуацию в больницах, видим, как страдают люди, как интенсивно работают врачи. Прошу правильно отнестись к тому, что мы вводим масочный режим. Во многих субъектах РФ он уже действует. Давайте ответственно к этому отнесемся. Будем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, чаще мыть руки, вести обработку антисептиками. Эти простые меры позволят сохранить здоровье и жизнь, остановить распространение вирусной инфекции», — сказал Анатолий Гулин.

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