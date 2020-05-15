Москва, , 09:40 — REGNUM Повседневные расходы жителей России в апреле 2020 года резко снизились по сравнению с мартом. Падение составило 16,6%, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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При этом реальные (очищенные от инфляции) расходы российских граждан за апрель также упали на 17,2%. По сравнению с прошлым годом траты граждан также сократились на 1%.

Наибольшее сокращение расходов граждан отмечено в Южном и Северо-Кавказском ФО (-20,8%) и Сибирском ФО (-18,5%). Также существенно уменьшили свои траты в апреле москвичи — на 19,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за неделю (с 13 по 19 апреля) повседневных расходы граждан резко выросли — на 24,9%.

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