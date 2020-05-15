Южно-Сахалинск, , 10:56 — REGNUM Оплатить пенсионерам проезд к месту отдыха заставила прокуратура сахалинского города Холмска Пенсионный фонд РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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В прокуратуру обратились пенсионеры с жалобой на то, что местное отделение ПФР отказало им в праве на получение положенной по закону компенсации проезда к месту отдыха по территории России на том основании, что место отдыха находится не в РФ.

«Право на возмещение затрат по проезду к месту отдыха в пределах Российской Федерации не может быть поставлено в зависимость от выбранного места отдыха. Расходы в случае, если место отдыха находится за пределами РФ, компенсируются до ближайшего к границе РФ и данной страны транспортного узла», — объяснили в прокуратуре Холмска.

Прокурор обратился с иском в суд в интересах пенсионеров. Суд иск удовлетворил в полном объёме. В пользу пенсионеров взыскано 46 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай самоуправства со стороны Пенсионного фонда России по отношению к пенсионерам — северянам. Несмотря на то, что суды всегда удовлетворяют подобные иски, ПФР продолжает самоуправство и отправляет пенсионеров в суд. И оплачивает проезд к месту отдыха исключительно по решению суда, в том случае, если место отдыха находится за пределами России. А, учитывая, что пенсионерам Севера и приравненных к Крайнему северу районов ДФО выгоднее и удобнее отдыхать на курортах АТР, а в суд идут далеко не все, сотни пенсионеров остаются без гарантированных им законом льгот. Положить конец произволу пытались депутаты ГД РФ, но пока ситуация осталась неизменной.