Калуга, 15 мая 2020, 13:21 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил установить единовременную выплату для медицинских работников, заболевших COVID-19 в ходе исполнения своего профессионального долга, сообщает 15 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Такие выплаты будут введены в регионе, несмотря на ранее назначенные федеральные и областные надбавки.
Ранее в Обнинске у десяти медицинских работников было выявлено заражение коронавирусом. Была госпитализирована главный врач городской скорой медицинской помощи, лечится дома от очаговой пневмонии старшая медицинская сестра больницы, борются с болезнью и остальные медики, у которых положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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