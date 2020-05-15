Москва, , 09:35 — REGNUM За последние три дня число покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28% до 3%. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны», — цитирует Немерюка Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Отмечается также, что по состоянию на утро 15 мая в масках в столичном метрополитене находятся 99% пассажиров, в перчатках— 90%.