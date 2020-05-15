Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге медики, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, могут обратиться на горячую линию по вопросам положенных им стимулирующих выплат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил завершить перечисление этих выплат медикам не позднее 15 мая. Минздрав России перечислил на эти цели межбюджетные трансферты во все регионы РФ.

«Если у кого-то из медицинских работников учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга возникнут вопросы по поводу выплат — для этого организована горячая линия по телефону № 122», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Если выяснится, что кто-то из медиков не получил выплаты или получил их не в полном объеме, комитет по здравоохранению Петербурга и правительство города обещают решить вопрос в течение трех рабочих дней.

Ранее в Смольном отметили, что базовый размер выплаты составляет от 20% до 100% средней зарплаты по Петербургу за девять месяцев 2019 года (51 863 рубля). Конкретная сумма рассчитывается по фактически отработанному времени по норме на одну ставку. Всего за март и первую половину апреля выплаты на общую сумму 140,3 млн рублей получат 9405 медицинских работников Петербурга.

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