Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения «режима самоизоляции». Документ направлен главе региона Евгению Куйвашеву.

Как передаёт ЕАН, руководитель предлагает вновь запретить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, ограничить работу ярмарок и рынков в ряде муниципалитетов (где это разрешено), а также сделать обязательными рекомендации санитарных врачей по ряду предприятий (включая ателье и прачечные).

В регионе не сформировались условия для ослабления ограничений, считает Козловских (на местах — 35,3% свободного фонда коек при допустимом не менее 50%, а также высокий коэффициент распространения COVID-19). Кроме того, люди с выявленной инфекцией не могут находиться дома, полагает врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области принято решение начать поэтапный выход из «режима самоизоляции» по коронавирусу.

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