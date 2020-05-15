Махачкала, , 09:32 — REGNUM Минздрав Дагестана открыл горячую линию по вопросам стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Специалисты ведомства готовы разъяснить медикам порядок начисления надбавок, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе министерства.

«Запуск горячей линии позволит объяснить каждому медицинскому работнику, задействованному в борьбе с коронавирусом, на каких условиях, кому и в каких объемах положены доплаты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Дагестане производятся выплаты за апрель. Суммы будут отличаться в зависимости от времени, фактически отработанного каждым сотрудником, с применением региональных коэффициентов. Данная работа, как подчеркнули в ведомстве, находится на контроле, чтобы не допустить каких-либо нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплату медработникам Дагестана стимулирующих надбавок за апрель — май текущего года из федерального и республиканского бюджетов выделено более 1,6 млрд рублей. Региональная выплата положена в том числе сотрудникам скорой медпомощи и работникам поликлиник, которые ранее не вошли в список специалистов, борющихся с COVID-19.

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