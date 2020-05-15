Ульяновск, , 09:23 — REGNUM В Ульяновской области у большинства больных COVID-19 болезнь протекает «бессимптомно или в лёгкой форме». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём вечернем видеообращении 14 мая заявил губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона заверяет, что большинство заболевших в Ульяновской области выявляется «в ходе превентивного тестирования, что позволяет нам более качественно проводить лечение и прерывать цепочки заболевания». По его словам, «только за последние сутки мы провели 1673 теста». И число исследований будет наращиваться, так как это позволяет выявлять заражение на ранней стадии и предотвращать возможные тяжёлые последствия.

«Из всех инфицированных бессимптомно или в лёгкой форме протекает болезнь у 881 человека. У 912 — проявления болезни средней тяжести. И только у 11 — тяжёлая форма заболевания», — сказал Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в Ульяновской области официально выявлено 1012 носителей инфекции. Тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат ещё у 69 человек — таким образом, общее число заражённых при подтверждении федеральной лабораторией может достигнуть 1081.

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Напомним, в Ульяновской области скончались пять пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора на 14 мая, за весь период проведено более 6,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 205,5 тыс. — за последние сутки.

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