Уфа, , 09:37 — REGNUM Семерых граждан с активной формой туберкулеза принудительно госпитализировали в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Иглинском и Нуримановском районах семь человек долгое время уклонялись от лечения туберкулеза. Чтобы защитить здоровье других граждан, сотрудники прокуратуры подали иски в суд о принудительном помещении в больницу больных туберкулезом людей.

Отмечается, что суд согласился с доводами сотрудников прокуратуры и удовлетворил их требования.

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