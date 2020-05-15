Абакан, , 09:21 — REGNUM В Хакасии особый противопожарный режим продлён до 24 мая 2020 года, сообщили ИА REGNUM 15 мая в республиканском правительстве.

Причина продления — повышенная пожарная опасность на территории региона, рост числа природных пожаров, максимально высокие классы пожарной опасности в отдельных районах.

Запрещено разводить костры, проводить огнеопасные работы на открытых участках, сжигать мусор на территории населённых пунктов и организаций и так далее. Нарушителей будут привлекать к административной или уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии действует с 23 марта.

По состоянию на 15 мая в Хакасии ликвидировали 34 лесных пожара, 193 степных пожара и 222 пала травы.

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