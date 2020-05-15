Москва, , 09:21 — REGNUM Режим самоизоляции привёл к восьмикратному увеличению доли жителей России, которые работают удалённо. Это следует из данных совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.

Если до пандемии в удалённом режиме трудились 2% респондентов, теперь к нему полностью или частично перешли 16% опрошенных. Чаще всего это специалисты с высшим образованием, которые работают в бюджетной или коммерческой сферах.

В Москве и Санкт-Петербурге на удалённый режим перешли 29% работников, в городах с миллионным населением — 21%, в сельских населённых пунктах таких 10%. Примерно треть российских работников осталась в том же режиме занятости, что и до пандемии коронавируса.

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