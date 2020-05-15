Москва, , 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето. Об этом заявил главный внештатный инфекционист, управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы (ЦКБ) Георгий Сапронов.

По его словам, делать прогнозы по инфекционным болезням — «дело неблагодарное».

Однако коронавирус вряд ли исчезнет через пару месяцев, поскольку учитывается очень много факторов: праздничные дни, температурные колебания воздуха и много других.

«Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктора Зуева, снижение заболеваемости пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом, ожидается через месяц.

На данное обстоятельство, уточнил он, благоприятно повлияет вводимый в настоящее время во многих регионах России режим обязательного ношения медицинских защитных масок и надвигающееся лето.

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