Тамбов, , 09:20 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, данные 15 мая опубликовал региональный оперштаб.

Коронавирус выявлен у семи детей в возрасте от четырёх до 13 лет. Самому старшему из взрослых пациентов 86 лет.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом. 474 человека выздоровели, причём больше половины — 242 пациента — проходили лечение дома. Четыре человека с положительным тестом на коронавирус скончались.