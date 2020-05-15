Москва, , 09:17 — REGNUM Преподаватель филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уходит из вуза. Он сообщил об этом 14 мая на странице в Facebook.

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными», — написал он.

Профессор заверил, что никогда не пользовался служебным положением и что ему жаль, если от его поступков кто-то пострадал.

«Я искренне сожалею и приношу свои извинения», — говорится в тексте.

Он считает «своё будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным», однако заявил о намерении «завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова не нашло оснований для проведения служебной проверки после сообщения студенток о домогательствах со стороны преподавателей.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало свидетельства нескольких студенток МГУ о якобы имевших место домогательствах со стороны преподавателей вуза. Затем это же издание опубликовало открытое письмо против домогательств в МГУ.

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