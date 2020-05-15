Москва, , 09:16 — REGNUM В России из-за новой коронавирусной инфекции под наблюдением медицинских работников остаются 256 тыс. 847 человек в разных регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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За весь период пандемии выздоровели и выписаны из медучреждений 53 тыс. 530 человек. По данным на 14 мая, в России проведено более 6,1 млн тестов на коронавирус.

В ведомстве отметили, пандемия коронавируса пошла на спад. За последние сутки в РФ зарегистрировано 9974 подтвержденных случаев в 84 регионах, в Москве — 4712.

Как сообщало ИА REGNUM, В России для желающих сдать тест на коронавирус открыто 629 частных и гослабораторий и 107 лабораторий Роспотребнадзора.

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