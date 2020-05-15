Пекин, , 09:16 — REGNUM Количество больных COVID-19 в больницах Китая впервые с января текущего года стало менее 100 человек и в настоящее время составляет 91 пациента. Об этом 15 мая сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом указывается, что из данного числа новое заболевание протекает в тяжелой форме только у 11 человек.

Также сообщается, что за минувшие сутки было выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом и не зафиксировано ни одного летального исхода.

Кроме того, по данным статистики КНР, в настоящее время от нового заболевания в стране вылечилось 94,3% заразившихся, общее число которых составляет свыше 82,9 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мире за прошедшие сутки выявлено почти 78 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.