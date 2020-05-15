Краснодар, , 09:13 — REGNUM 117 человек вылечились после коронавируса на территории Краснодарского края за предыдущие сутки, таковы данные регионального оперштаба от 14 мая.

Впервые суточное число выписанных пациентов превысило количество людей, у которых подтвердились положительные тесты на коронавирус: вылечились 117 человек, новых случаев выявлено 97.

Всего на 14 мая на территории Краснодарского края с начала пандемии было подтверждено 2 тыс. 319 положительных тестов на коронавирус. 858 пациентов выздоровели.