Киев, , 09:16 — REGNUM Отключение энергоблоков украинских атомных станций привело к росту цены на электричество на 15%, написал председатель комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал остановку третьего блока Южно-Украинской АЭС:

«Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины», — написал депутат.

Герус добавил, что снижение атомной генерации электроэнергии уже сказалась на её цене.

«На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок — в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской атомной станции остановили шестой энергоблок для проведения ремонта. Всего на станции работают два блока суммарной мощностью 1980 МВт.

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