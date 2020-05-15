Киев, 15 мая 2020, 09:16 — REGNUM Отключение энергоблоков украинских атомных станций привело к росту цены на электричество на 15%, написал председатель комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.
Он прокомментировал остановку третьего блока Южно-Украинской АЭС:
Герус добавил, что снижение атомной генерации электроэнергии уже сказалась на её цене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Запорожской атомной станции остановили шестой энергоблок для проведения ремонта. Всего на станции работают два блока суммарной мощностью 1980 МВт.
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