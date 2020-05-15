Пенза, , 09:58 — REGNUM Уголовное дело заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Савина, экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГИТИ» Татьяны Титковой будет направлено для рассмотрения в Рузаевский районный суд Мордовии. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции в марте текущего года отменила приговор Ленинского районного суда Пензы от июня прошлого года в отношении троих обвиняемых и направила на новое рассмотрение в ту же инстанцию.

Председатель Пензенского областного суда обратился с ходатайством об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела в целях обеспечения беспристрастности и объективности.

Напомним, пост вице-губернатора Савин покинул в ноябре 2017 года по собственному желанию. Позднее стало известно о возбуждении в его отношении уголовного дела. Савина обвиняли в незаконном получении прав на земельный участок в одном из садоводческих товариществ Пензы. Стоимость участка оценивалась в 460 тыс. рублей. Также фигурантами по делу проходили бывшая замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина, а также замдиректора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» Татьяна Титкова. В июне 2019 года Савин был признан невиновным по статье о мошенничестве. В декабре Савину удалось добиться компенсации за уголовное преследование в размере 440,3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после оправдательного приговора в феврале 2020 года Савин вернулся на работу в правительство Пензенской области на должность заместителя председателя.

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