Нур-Султан, , 09:07 — REGNUM В Нур-Султане скончались еще два пациента, зараженные коронавирусом, сообщили 15 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

13 мая скончалась женщина 1958 года рождения, а 14 мая — мужчина 1977 года рождения. Общее число жертв COVID-19 в Казахстане достигло 34 человек.

В Алма-Ате скончались девять пациентов, в Чимкенте — шесть, Нур-Султане — пять, Карагандинской области — три, Павлодарской области — два, и по одному в пяти регионах республики.

Отметим, по состоянию на 15 мая в Казахстане выявили 5689 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 2531 человек, скончались 34 человека.

Читайте также: В Казахстане возобновят железнодорожное сообщение