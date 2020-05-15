Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM Внутреннее железнодорожное сообщение в Казахстане возобновят с 1 июня 2020 года. Об этом заявил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает телеканал «Хабар 24».

Билеты на поезда уже поступили в продажу с 15 мая. В здания железнодорожных вокзалов будут пускать только пассажиров. Байгабулов отметил, что дополнительных требований по рассадке не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в Казахстане начали восстанавливать транспортное сообщение — возобновились рейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой. С 13 мая запустили еще несколько авиарейсов. Самолеты летают только в Нур-Султан и Алма-Ату. Между другими городами пока не восстановили авиасообщение.

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