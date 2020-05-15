Москва, , 09:01 — REGNUM Повторное исследование семи торговых марок пельменей показало, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности мясной продукции. Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.

Эксперты перепроверили пельмени «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». И кишечная палочка, и сальмонелла обнаружены в продукции «Сибирской коллекции».

Кроме того выяснилось, что в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» меньше белка, чем указано в маркировке.

В Роскачестве отметили, что пельмени нужно варить по меньшей мере десять минут, это позволит исключить риск отравления.

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