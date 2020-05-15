Сухум, , 08:59 — REGNUM В результате тестирования 27 человек в Абхазии выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом вечером 14 мая сообщил Оперативный штаб.

«Один из вновь выявленных — студент российского ВУЗа, который на днях вернулся на Родину. Второй — военнослужащий 7-ой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Напомним, в Абхазии на лечении находятся 14 человек, зараженных коронавирусом. Во всех случаях инфекция была выявлена у тех, кто прибыл из России. В связи с введенными карантинными мерами всех прибывших в страну отправляют в карантин и обследуют на коронавирус.

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