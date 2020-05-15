Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:51 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи Анжеро-Судженска заявили, что готовы начать голодовку из-за того, что не получили обещанные президентом РФ стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом «Тайге.инфо» сообщил координатор местной ячейки профсоюза «Действие» Олег Тырышкин и подтвердила одна из сотрудниц по имени Светлана.

Они записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву.

«После обращения президента о наличии невыплаты медперсоналу за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии, выплаты были произведены только тем, кто осуществлял эвакуацию с подтверждённым COVID-19 в областную инфекционную больницу, — цитирует СМИ медиков. — Все остальные остались без денег».

Врачи уточнили, что большинству бригад скоро помощи выдают якобы одноразовые комбинезоны, которые потом обрабатывают, стирают и снова выдают медикам. Маски, по словам медиков, они шьют сами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что прокуратура Кузбасса начала проверку после появления информации о нарушении прав медицинских работников в Анжеро-Судженске.

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