Владикавказ, , 08:49 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три субъекта Северного Кавказа, где медработники не обеспечены в полной мере средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Среди них Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия. По словам министра здравоохранения, этим и еще ряду регионов требуется помощь в предоставлении средств индивидуальной защиты.

О проблемах обеспеченности СИЗ медицинских работников Мурашко рассказал секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Стало известно, что партийцы собрали 402 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые будут направляться на помощь медикам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В Северной Осетии решать проблему намерены также за счет увеличения производства медицинских масок внутри республики. К этому местный минпром призвал глава субъекта Вячеслав Битаров. Он поручил довести производство масок до 50 тыс. единиц в день с перспективой выхода на показатель в 500 тыс. ежесуточно. В настоящее время объем производства средств защиты в регионе составляет около 10 тыс. в сутки.