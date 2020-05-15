Москва, , 08:50 — REGNUM Проверка противопожарного состояния около 1 тыс. домов-интернатов для престарелых и инвалидов показала, что 165 таких учреждений не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Надзорные органы МЧС проверяли противопожарное состояние домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологические и геронтопсихиатрические центры, дома для одиноких стариков и комплексные центры для постоянного или временного проживания. С начала года выполнено около тысячи проверок.

Чаще всего нарушения заключаются в захламлении путей эвакуации, отсутствии или неисправности установок пожаротушения, некомплектностью противопожарных средств, сообщили в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае серьёзный пожар произошел в пансионате для престарелых в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, он произошел из-за неисправной электропроводки. Возгорание стало причиной гибели 11 человек.

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