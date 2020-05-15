Ставрополь, , 08:51 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 15 мая достигло 26. За минувшие сутки скончались три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

К настоящему времени на Ставрополье выявлено 1308 случаев заражения коронавирусом — за вчерашний день это число выросло на 60 человек. Состояние 17 пациентов врачами оценивается как тяжелое, 79 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в крае 462 пациента с COVID-19, в том числе 54 за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья с 12 мая начали поэтапное снятие ранее введенных в крае ограничительных мер. В частности, возобновляется работа межмуниципального транспорта, а стоматологические клиники и кабинеты могут оказывать населению не только экстренную, но и плановую помощь.

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