Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве с сегодняшнего дня начинается массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ). Этот метод позволит выявить наличие либо отсутствие в крови антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Для массового тестирования в 30 взрослых поликлиниках Москвы установили автоматические анализаторы крови. Каждые несколько дней примерно 70 тыс. жителей города будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.

Полученные данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений. По словам столичного мэра, данная программа исследования популяционного иммунитета станет «беспрецедентной по своим масштабам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин допустил, что ограничительные меры, введённые в столице из-за эпидемии коронавируса, могут быть ослаблены к концу месяца.

По словам мэра, для принятия решения необходимо «пожить неделю-другую» в текущем режиме, чтобы увидеть, «как аукнутся» майские праздники и открытие ряда производств в столице.

Напомним, режим самоизоляции в Москве был продлён до 31 мая включительно. При этом с 12 мая в столице России начат первый этап ослабления ограничительных мер, в частности возобновилась работа промышленных и строительных предприятий.

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