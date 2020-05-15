Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:33 — REGNUM В Кузбассе без вести пропал 13-летний подросток. Его поисками сейчас занимаются сотрудники полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Накануне в дежурную часть ОМВД России по Новокузнецкому району поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего Никиты Зорина, — уточнили в ГУ МВД РФ по Кузбассу. — 13 мая 2020 года около 13:00 он ушёл из дома своей бабушки в селе Таргай Новокузнецкого района, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Родственники пытались найти ребенка самостоятельно, только на следующий день они обратились за помощью в полицию».

Сейчас патрульные наряды проверяют дворы, улицы и территорию вблизи села. В поисках участвуют сотрудники МЧС и Следственного комитета.