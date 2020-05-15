Тбилиси, , 08:37 — REGNUM В Болнисском муниципалитете Грузии вечером 14 мая зафиксирован резкий скачок выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство Report со ссылкой на администрацию муниципалитета.

По данным чиновников, в результате обследования 86 человек было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом: семь — в селе Мушевани и восемь — в селе Гета.

Стоит отметить, что в Грузии на протяжении нескольких дней в сутки выявляли менее десяти случаев инфицирования коронавирусом. Утром 14 мая сообщили о пяти новых таких случаях.

Всего в Грузии выявлено 667 заразившихся коронавирусной инфекцией. 383 из них выздоровели, 12 скончались.

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