Красногорск, , 08:32 — REGNUM Жизнь пенсионерки из Санкт-Петербурга, позвонившей на горячую линию психологической помощи в то время, когда у нее случился инсульт, удалось спасти волонтерке, работавшей в Московской области на горячей линии психологической помощи акции #МыВместе. Об этом сообщили в волонтерском штабе.

Девушка-волонтер, оказывающая консультации психолога по горячей линии, поняла из разговора с дозвонившейся пенсионеркой, что та находится в остром соматическом состоянии. Волонтер пыталась уточнить адрес или мобильные телефоны родственников, которые могли бы сообщить адрес, но ничего не удавалось.

Тогда девушка попросила пенсионерку прочитать названия лекарств на упаковках, которые ей выписывал ранее врач. По этим лекарствам волонтер-психолог смогла определить диагноз и установила адрес и телефон пострадавшей. С учетом этих данных она попыталась вызвать скорую помощь.

«Трудности возникли с тем, что необходимо было вызвать скорую в Санкт-Петербурге из Московской области. Но я решила найти поликлинику Московского района в Санкт-Петербурге по адресу абонента и позвонить туда», — рассказала волонтер.

Девушке удалось таким образом попасть на службу скорой помощи и передать все данные о пенсионерке медикам. Бригада скорой помощи тут же выехала на помощь пострадавшей и спасла ей жизнь благодаря «терапевтическому часу», который удалось сберечь волонтеру-психологу.