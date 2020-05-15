Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года стоимость сигарет в Казахстане подорожала на 12,4%, сообщает 15 мая аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики.

В апреле цены выросли на 0,7%. В Восточно-Казахстанской области сигареты подорожали на 3,2%, в Павлодарской — на 2,5%, в Джамбульской — на 2,1%. Одна пачка сигарет с фильтром в среднем стоит 465 тенге ($1,1).

Самые дорогие сигареты с фильтром продаются в Кустанае — 490 тенге ($1,16), Актюбинске — 488 тенге ($1,15), Нур-Султане — 485 тенге ($1,15), а самые дешевые — в Петропавловске — 439 тенге ($1,04), Кызыл-Орде — 444 тенге ($1,05) и Алма-Ате — 447 тенге ($1,06).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году за курение в общественных местах в Казахстане оштрафовали более 4 тыс. человек. Зачастую курят в неположенном месте пассажиры поезда.

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