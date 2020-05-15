Афины , , 08:25 — REGNUM Граждане Греции с 18 мая смогут вновь ездить по материковой части страны, а также на остров Крит. Об этом 15 мая рассказал на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

«С понедельника разрешаются поездки в другие регионы страны, а также поездки на паромах на остров Крит и обратно», — заявил он.

Также официальный представитель рассказал, что с 17 мая верующие смогут в Греции посещать церкви для Божественной литургии при четком соблюдении рекомендаций о допустимом при этом числе людей с соблюдением социальной дистанции.

Кроме этого, Пецас указал, что с 18 мая учащиеся первого и второго курсов лицеев, а также гимназий возобновят свое обучение.

«В понедельник открываются зоопарки и ботанические сады, вновь заработают археологические площадки, начнутся репетиции (в театрах) и съемки (фильмов и сериалов) со строгими правилами защиты персонала», — также рассказал чиновник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 11 мая в Греции начали работать магазины и предприятия сферы услуг, а также примерно треть работников и предприятий возобновили свою работу.